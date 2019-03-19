وزير القوى العاملة يسلم اليوم 299 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، 299 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور خالد المصرى وكيل أول الوزارة مدير المديرية.
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