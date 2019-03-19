الخارجية: الإفراج عن 14 مصريا محتجزا في أوغندا

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سامح شكري وزير الخارجية
صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الجهود التي بذلها السفير طارق سلام، سفير مصر في أوغندا، أثمرت عن إفراج السلطات عن 14 مواطنا مصريا، كان أُلقى القبض عليهم بعدة تهم من ضمنها تجاوز مدة الإقامة القانونية ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص، مشيدا بالجهود التي بذلتها السفارة والتي شملت التواصل مع السلطات الأوغندية المعنية على أعلى المستويات؛ من أجل الإفراج عن المواطنين. وأكد مساعد وزير الخارجية أن السلطات الأوغندية أبدت تعاونا كبيرا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية.
كما أشار إلى أن السلطات الأوغندية أكدت، أيضا، ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، ما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، كما تم إنهاء جميع إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة اليوم. وأهاب مساعد وزير الخارجية بالمواطنين المصريين ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة
كما أشار إلى أن السلطات الأوغندية أكدت، أيضا، ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، ما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، كما تم إنهاء جميع إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة اليوم.
وأهاب مساعد وزير الخارجية بالمواطنين المصريين ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة بالدول الأخرى، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن الحصول على تأشيرات الدخول يكون عن طريق سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في مصر بشكل مباشر ودون وسيط.
وكان أُلقى القبض على 32 عاملا مصريا في أوغندا من أبناء قرية "شباس عمير" التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، إذ وجهت إليهم تهم، منها الانضمام إلى جماعات إرهابية كـ"بوكو حرام" وتزوير الإقامات.
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