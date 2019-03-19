انت الان تتابع الخارجية: الإفراج عن 14 مصريا محتجزا في أوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وزير الخارجية

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الجهود التي بذلها السفير طارق سلام، سفير مصر في أوغندا، أثمرت عن إفراج السلطات عن 14 مواطنا مصريا، كان أُلقى القبض عليهم بعدة تهم من ضمنها تجاوز مدة الإقامة القانونية ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص، مشيدا بالجهود التي بذلتها السفارة والتي شملت التواصل مع السلطات الأوغندية المعنية على أعلى المستويات؛ من أجل الإفراج عن المواطنين. وأكد مساعد وزير الخارجية أن السلطات الأوغندية أبدت تعاونا كبيرا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية.

كما أشار إلى أن السلطات الأوغندية أكدت، أيضا، ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، ما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، كما تم إنهاء جميع إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة اليوم. وأهاب مساعد وزير الخارجية بالمواطنين المصريين ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة

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