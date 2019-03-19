شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: مبادرات الكشف عن السمنة والتقزم بالمدارس حققت أعلى نسب تردد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أن جميع المبادرات الرئاسية المتعلقة بفحص الطلاب فى المدارس سواء للكشف عن فيرس سى أو التقزم والأنيميا والسمنة تسير بشكل منتظم، مؤكدة أنه ستبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا بين طلاب المرحلة الابتدائية خلال أيام، وتابعت المبادرات حققت أعلى نسب تردد على عيادات الفحص .

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى لــ ”الخليج 365”، إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى مستمرة فى محافظات الأقصر والإسكندرية والقاهرة فى 6 مستشفيات، وهناك مرحلتين سيتم اطلاقهم قريبا، مضيفة أن منتفعى التأمين الصحى يحصلون على الخدمة بالمجان.

وتابعت رئيس هيئة التأمين الصحى: إجراءات الفحص تتم بالمجان بينما الحالات التى يثبت إصابتها يتم إجراء سلسلة من التحاليل لها أولها دلالات الأورام وأشعة مقطعية بالصبغة على البطن والحوض والصدر، بالإضافة إلى أشعة المسح الذرى على العظام، مشيرة إلى أن الجراحات الأزمة لإزالة الورم تتم مجانا، أما الحالات التى تحتاج إلى علاج كيماوى أو إشعاعى يتم توفير الجلسات لهم حتى تمام الشفاء مجانا وبدون أى تحمل.

وأوضحت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أن مستشفيات التأمين الصحى تسمح بالعلاج على نفقة الدولة من خلال توفير قرارات اللجان الثلاثية بالمستشفيات على أن يتم استخراج القرارات والعلاج فى مستشفيات التأمين الصحى، وتابعت: بالنسبة لمرضى الأورام السرطانية بالثدى الغير خاضعين لمظلة التأمين الصحى وثبت إصابتهم يتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لهم وتوفير العلاج كامل لهم مجانا.

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ولفتت رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه تم حتى الآن توقيع الكشف على 1400 سيدة منهم 15حالة إيحابى بمعنى أنه لديهم أورام ثدى بعضهم يخضع للعلاج حاليا والبعض الأخر يستكمله حالياً بأقسام علاج الأورام فى المستشفيات المختلفة، لافتة إلى أن الهيئة تستهدف توفير علاجات موجهة مبتكرة تقلص من حجم أورام الثدى وخفض نسب تردد الورم ورحلة معاناة المرضى.

وتابعت رئيس هيئة التأمين الصحى تم تخصيص خط ساخن برقم 106 للحجز المسبق للكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفيات التأمين بالأقصر والإسكندرية والقاهرة لمنتفعات التأمين الصحى.

وكشفت رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه تم تخصيص فريق اجتماعى لمتابعة الحالات اللمتعلقة بالسوشيال ميديا وتقديم الدعم الكامل لها على مدار الساعة، وتابعت: يتم مراقبة الصفحات المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعى، وفور ظهور أى حالات يتم التواصل معها وتقديم الدعم الطبى لها فورا ونقلها إلى المستشفيات، وأضافت أن أغلب الحالات التى تظهر عبد السوشيال ميديا تكون لأطفال وأمراض نادرة والتأمين يتكفل بالعلاج، مضيفة أن علاج الأمراض النادرة يتكلف ملايين الجنيها سنويا.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى أنه تم تكليف المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمريض مضيفة أن الهيئة مهتمة بتطوير مستشفياتها وتوفير الخدمة والكوادر الطبية بها مؤكدة أن هناك خطط لرفع كفاءة الخدمة لتضاهى منظومة التأمين الجديدة المقرر تطبيقها.