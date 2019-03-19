شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتوجه اليوم لنيوزيلاندا لزيارة المصريين المصابين بحادث المسجدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تتوجه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة نيوزيلاندا، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا.

كما ستلتقى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج خلال زيارتها لنيوزيلندا الجالية المصرية هناك للاطمئنان عليهم .

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت فى تصريحات سابقة لها، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.

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وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسي لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابى، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير" لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر فى حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، فى إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدنى.

وأشارت مكرم، إلى أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كافة الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أو مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.