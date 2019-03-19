أخبار مصر | عاجل.. "الأرصاد" تحذر من ظاهر خطيرة تضرب البلاد في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأرصاد" تحذر من ظاهر خطيرة تضرب البلاد في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من ظهور ظاهرة خطيرة صباح اليوم "شبورة مائية"، مؤكدين أن الرؤية تقل في الصباح الباكر وعلى قائدي السيارات توخي الحذر والقيادة بالسرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافىء على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 13 25
طنطا 13 25
دمنهور 12 21
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 09 20
السلوم 10 23
سيوة 07 24
بورسعيد 13 20
دمياط 13 21
الزقازيق 13 26
الإسماعيلية 10 26
السويس 11 26
العريش 09 21
رفح 09 21
رأس سدر 13 26
نخل 05 23
نويبع 16 28
طابا 11 25
كاترين 06 23
الطور 14 25
شرم الشيخ 17 27
الغردقة 16 28
مرسى علم 15 26
الفيوم 10 27
بنى سويف 10 27
المنيا 09 27
أسيوط 09 27
سوهاج 10 28
قنا 11 29
الأقصر 12 30
أسوان 13 31
أبوسمبل 13 30
الوادي الجديد 11 29
شلاتين 17 29
أبو رماد 17 28
رأس حدربة 18 27
حلايب 18 27