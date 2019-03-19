التموين: آخر موعد للأوكازيون الشتوي الخميس المقبل

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أوكازيون - أرشيفية
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد لفترة الأوكازيون الشتوي، هو يوم الخميس المقبل، عبر المتاجر المشاركة. وأكد بيان، صادر عن وزارة التموين، أن المحلات المشاركة في الأوكازيون تقدم تخفيضات على أسعار السلع المطروحة للمواطنين، بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التي تقوم بتكويد المنتجات لديها. ووجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق، للحفاظ على حقوق المواطنين، والتصدي لأي إعلانات مضللة خلال فترة الأوكازيون.
وشدد الوزير على أن يتم إعداد تقرير يومي من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوي بجانب تكثيف الجولات الميدانية، للتواصل مع المواطنين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها. وفيما يخص منظومة الدعم، أكد المصيلحي، أمس، عدم حذف أي مواطن، ما دام من المستحقين، وأن ما تقوم به الوزارة حاليا هو
وشدد الوزير على أن يتم إعداد تقرير يومي من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوي بجانب تكثيف الجولات الميدانية، للتواصل مع المواطنين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.
وفيما يخص منظومة الدعم، أكد المصيلحي، أمس، عدم حذف أي مواطن، ما دام من المستحقين، وأن ما تقوم به الوزارة حاليا هو تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين، مشددا على ذلك بقوله: "مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق".
وتساءل الوزير: "هل يُعقل أن مَن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلووات شهريا، أو فاتورة محمول بأكثر من 1000 جنيه شهريا، أو من يملك سيارة فارهة، يستحق دعما بقيمة 50 جنيها؟.. وهل مثل هؤلاء ينتظرون هذا الدعم؟".
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