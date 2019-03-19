شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحبطت جمارك مطار الأقصر محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها.
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، الاثنين، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من السعودية، وبتفتيش حقائبه عثر على 13 هاتفا محمولا وجهاز موزع ومنظم صوت.
وقرر مجدي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي لتحريز المضبوطات.
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.