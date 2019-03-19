شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار الأقصر محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، الاثنين، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من السعودية، وبتفتيش حقائبه عثر على 13 هاتفا محمولا وجهاز موزع ومنظم صوت.

وقرر مجدي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي لتحريز المضبوطات.