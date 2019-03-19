برلماني: فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي رسالة سلام للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد على:
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان الأسبق في مجلس النواب، إن النجاح الهائل الذي حققه ملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان، والنجاحات المدوية التي حققها على مختلف الأصعدة رسالة للعالم بالسلام والتسامح والاستقرار في مصر.
وأضاف في بيان له أمس الاثنين، أن الملتقى الذي حضر الرئيس السيسي كافة فعالياته، وكافة أركان الدولة في أسوان جاء في توقيت حساس جدًا لتنشيط السياحة في مصر، وإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن مصر آمنة وفيها حالة نادرة من الأمن والاستقرار.
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