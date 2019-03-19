أخبار مصر | كيف تعامل أهالي السيدة زينب مع حريق بمخزن أدوية؟ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تعامل أهالي السيدة زينب مع حريق بمخزن أدوية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ لحظات قليلة، اندلع حريق هائل بمخزن أدوية بشارع المواردي بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور انطلق أهالي المنطقة في محاولات لإخماد الحريق، وبدأ سكان شارع المواردي في محاولات إخماد الحريق عن طريق طفايات السيارات و"جراكن المياه"، وسط حالة من الذعر التي سيطرد لدقائق، قبل أن تصل سيارات الدفاع المدني.

وبدأ سكان المنطقة في مساعدة رجال الحماية المدنية فور وصولهم، في محاولة فتح المخزن، وقطع تيار الكهرباء عن المنطقة، وإخلاء العقار الواقع به الحريق، تحسبًا لحدوث أي حالات اختناق أو ماس كهربائي.

وانطلقت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، واستطاعت السيطرة عليه.