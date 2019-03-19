أخبار مصر | 'الصحفيين' تبدأ أولى تحركاتها رفضًا للائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تبدأ أولى تحركاتها رفضًا للائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه بالاتفاق مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من المحامين، تم الاتفاق على الطعن على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام القضاء الإداري، باعتبارها قرار إداري صادر من المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم عرض موضوع الطعن على أول اجتماع لمجلس النقابة بتشكيله الجديد، مطالبًا الجمعية العمومية أن ينتبهوا لخطورة ما جاء في تلك اللائحة، مؤكدًا أنها ستقضي على ما تبقى من صحافة في مصر.

وكانت لاقت اللائحة ردود فعل واسعة من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وردود فعل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بين مؤيد ومعارض.

وكان عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا لبحث بنود اللائحة، وأرسلت النقابة ملحوظاتها للمجلس، موقعة من 400 صحفي رافضًا لها.