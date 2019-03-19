شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين: يفسخ بتهمة الإرهاب أو العمل السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من مقترح العقد المؤقت الذي من المقرر أن يوقعه المعلمون الناجحون في مسابقة العقود المؤقتة بدء من الثلاثاء.

يبدأ سريان العقد اعتبارا من أول أبريل المقبل وينتهي بنهاية العام الدراسي نهاية مايو المقبل، وغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل بدقة وأمانة.

العقد ينص على أن يخصص الطرف الثاني وقت العمل الرسمي لأداء واجباته، وأن يحافظ على مواعيده، ويستحق نظير ذلك مكافأة مقطوعة «شاملة» قدرها 1120.50 جنيها مصريا شهريا فقط لا غير.

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يؤكد العقد عدم استحقاق الطرف الثاني أي مقابل أو مكافأت أخرى لأية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005.

يحق للطرف الأول مجازاة الثاني تأديبيا عند خروجه على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها، بعد التحقيق معه وسماع أقواله بأي من الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 3 أيام في المرة الواحدة، ولا تجاوز 7 أيام خلال مدة التعاقد، أو فسخ التعاقد، ولا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسئولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية.

ينص العقد على حق الطرف الأول فسخ العقد حال توافر إحدى الحالات الآتية: مخالفة الطرف الثاني لأي من التزاماته الواردة بالعقد، إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلة أو 3 أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، وإذا ارتكب مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة، أو فقدان شرط حسن السمعة لأي سبب، أو الانتماء إلى الجماعات الإرهابية المحظورة أو الاشتغال بالعمل السياسي، أو استغلال الطرف الثانى الوظيفة والعمل بالدروس الخصوصية.

يحق للطرف الأول بموجب العقد لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأية تعويضات.