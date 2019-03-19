شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام منافسات بطولة دوري مراكز الشباب في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسدل الستار على منافسات بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في الإسكندرية في نسختها السادسة، مساء الاثنين. كانت المباراة الفاصلة بين مركز شباب العبور ومركز شباب العمراوي وحسمها الأخير لصالحه للعام الثاني على التوالي. وأقامت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب حفل ختام الدوري على ملعب المدينة الشبابية في أبى قير.

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