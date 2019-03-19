شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجراء قرعة الحج بمديريات أمن قنا والمنيا والدقهلية والسويس وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى قرعة الحج العلانية، اليوم الثلاثاء بمديريات أمن "قنا والمنيا والدقهلية والسويس وكفر الشيخ".

جاء ذلك بعدما فتحت أقسام الشرطة أبوابها لتلقى طلبات حج القرعة لهذا العام، حتى 11 مارس الماضى، وسط إقبال كبير من المواطنين.

ويحظى الفائزين بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدني والإهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.