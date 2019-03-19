تعرف على استعدادات منطقة الأهرامات الآثرية لاستقبال قرعة كأس الأمم الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية يوم 12 إبريل المقبل بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول، بحضور العديد من الوفود الإفريقية والدولية المشاركة بالحدث. ويرصد الخليج 365 أهم الإستعدادات التى تجريها المحافظة وهى: 1_تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار. Advertisements 2_العمل على ظهور المناطق الأثرية بأزهى صورها. 3_رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.

4_رفع كفاءة نظافة الشوارع والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية.

5_تطوير شارع الأهرام بالكامل بدءاً من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل ومروراً بميدان الرماية. 6_تركيب إنترلوك على جانبى الطريق بشارع الأهرام للتسهيل على المشاة. 7_ترميم الأرصفة ودهان البلدورات ومراجعة أعمدة الإنارة بالكامل.



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