شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. آخر موعد لملء استمارات الثانوية الأزهرية وجدول الامتحانات نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى طلاب الثانوية الأزهرية، غداً الأربعاء، من ملء استمارات الثانوية، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الانتهاء من استمارات طلاب الثانوية يوم 20 مارس الجارى، تمهيدًا لإعلان عدد الطلبة الذين سجلوا لأداء امتحانات الثانوية.

كما يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، آخر الشهر الجارى، جدول الثانوية الأزهرية، حيث سبق وأعلن رئيس القطاع فى تصريحات لليوم السابع، أن التغيير الذى قد يطرأ على جدول الثانوية للقسم العلمى أن يكون يوم السبت فى الامتحانات مادتان إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة، لافتًا إلى أننا نعرف مواطن الخلل فى الجدول، حيث إن نسبة 75% من الطلاب راضون عن الجدول المقترح، فكثير من الطلبة عبروا عن رضاهم لتوزيع الجدول، ومع ذلك سنعمل من أجل مصلحة الطلاب.

وبحسب الجدول المقترح للثانوية؛ تبدأ الاختبارات بمادتى: الفقه، والجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم، ونظام حديث)، يوم السبت 25 مايو 2019، وتنتهى يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بمادة: (الحديث)، للشعبة العلمية،وتبدأ الشعبة الأدبية وفق الجدول المقترح باختبار مادتى: الفقه، والتوحيد، يوم الأحد 26 مايو 2019، وتنتهى يوم الأحد 23 يونيو 2019، بمادة: الأدب والنصوص، والمطالعة،كما سيستقبل قطاع المعاهد الازهرية استمارات الطلاب فى 20 مارس الجارى، ومن ثم سيتم تحديد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية، وتحديد عدد اللجان.