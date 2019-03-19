شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية للطلاب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، و التى وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالى في 11 محافظة، وتستهدف تجريع 4 مليون طالب وطالبة بعقار "المبندازول" وتبدأ الوزيرة الحملة من مدرسة القصر العينى الإبتدائية الرسمية للغات. Advertisements يذكر أن محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.

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