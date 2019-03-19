"أطباء التكليف" يتصدر تويتر.. والنقابة تخاطب الحكومة لإنهاء أزمة "الامتياز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

جددت نقابة الأطباء، مخاطبة وزيرة الصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتهم بالمستندات الدالة على حق الأطباء في ضم سنة الامتياز فور استلام التكليف.

واشتكى عدد من شباب الأطباء، من رفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أي نص يلزمهم بذلك.

ودوّن الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الأزمة، ما جعل هاشتاج "ادعم مطالب أطباء التكليف"، ضمن قائمة الأكثر تدوينا على موقع "تويتر" اليوم.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، إن النقابة أرسلت خطابًا لوزيرة الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية، تطلب إصدار كتاب دوري من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء في ضم سنة الامتياز، كما كان يتم طوال الأعوام السابقة.

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وتضمن الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء إلى الصحة وجهاز التنظيم والإدارة، عددا من المواد القانونية التي تفيد بضرورة ضم سنة الإمتياز فور استلام التكليف.

كان رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رد -في وقت سابق- بخطاب يفيد بأنه لا يجوز النظر في ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية، نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية.

وقال عضو نقابة الأطباء، إن خطاب النقابة الذي تم إرساله اليوم لفت إلى أحقية الأطباء في ضم سنة الامتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار العمل بنظام ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء، وذلك أسوة بما تم من احتساب علاوات الأطباء الدورية طبقا لقانون 47 وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية.

كانت وزارة الصحة أكدت في بيان نهاية الأسبوع الماضي، أن سنة "الامتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، مستندة في ذلك إلى تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وإخصائي التمريض"، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.



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