​مستشفى 57357 للسرطان تُكرم قسم "إعلام حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كرمت مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، قسم الإعلام برئاسة الدكتورة نائلة عمارة، وتسلمت التكريم نيابة عن القسم، إنجي لطفي المدرس المساعد في قسم الإعلام كلية الآداب.

جاء ذلك التكريم خلال ندوة بعنوان "بطل57357.. وقدوة المستقبل"، أقيمت مساء اليوم بمسرح المستشفى، أدارتها الإعلامية سمر نعيم مقدمة برنامج "صباح الورد" على شاشة TeN، وبحضور الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم مقدم برنامج "أقوى أم في مصر" على شاشة الحياة، وعدد من بطلات مستشفى 57357 للحديث عن كيفية مقاوتهن لمرض السرطان وتعافيهن وتحقيق كافة أحلامهم.

وحضر الندوة، كلا من هبةالله صالح، المدرس بشعبة العلاقات العامة، وأحمد إبراهيم المعيد بشعبة العلاقات العامة، وسلوى عادل المعيد بشعبة الإذاعة والتلفزيون، وإنجي لطفي المدرس المساعد بشعبة الصحافة.