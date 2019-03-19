أخبار مصر | ننشر نص لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام' بعد خروجها للنور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام' بعد خروجها للنور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وتنشر "الفجـر"، تفاصيل لائحة الجزاءات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، بعد مراجعة مجلس الدولة.

وكانت لاقت اللائحة ردود فعل واسعة من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وردود فعل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بين مؤيد ومعارض.

وكان عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا لبحث بنود اللائحة، وأرسلت النقابة ملحوظاتها للمجلس، موقعة من 400 صحفي رافضًا لها.