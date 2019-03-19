أخبار مصر | محمود كامل عن لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام': كارثية وستظل هي والعدم سواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كامل عن لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام': كارثية وستظل هي والعدم سواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تجاهل مطالب مجلس نقابة الصحفيين، والمقترحات المُقدمة له بمذكرة موقعة من ٤٠٠ صحفي، وأصدر لائحة الجزاءات "الكارثية".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه اللائحة ستظل هي والعدم سواء، مؤكدًا أن النقابة ستسلك كل الطرق القانونية لإسقاطها.

وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.