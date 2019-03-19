أخبار مصر | عمرو بدر: لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام' ستقضي على ما تبقى من المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام' ستقضي على ما تبقى من المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر اليون بشكل رسمي لائحة الجزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن هذه اللائحة ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة، واصفًا إياها بـ"اللائحة الماعسفة"، مؤكدًا أنها تحاسب المؤسسات على النَفس، وتحمل اتهامات فضفاضة من نوعية "التعصب والكراهية والفسق والفجور وإهانة مؤسسات الدولة وإهانة الأديان.. إلخ".

وتابع: "اللائحة المتعسفة تفرض غرامات تصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه، وتجيز إغلاق المؤسسات الصحفية بشكل مؤقت أو دائم، فضلًا عن أنها تجاهلت كل ملاحظات النقابة والرفض الواسع للصحفيين".

وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.