شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: تركيا أرادت جعل مصر شريكها الأصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن السياسة التركية تحولت من التحالف مع مصر وفتح عصر جديد في الشرق الأوسط، إلى السعى لاستبدال مصر بتركيا، وجعل مصر الشريك الأصغر في المنطقة دعمًا لتركيا في طموحاتها.

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وأضاف «موسى»، خلال حفل توقيع السفير عبد الرحمن صلاح لكتابه «كنت سفيرًا لدى السلطان» الصادر عن دار نهضة مصر، أمس الأول، أن مهمة «صلاح» في تركيا جرت في ظروف تغير كبير في المنطقة وبين اللاعبين الرئيسيين في هذا التغير، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، حيث لم تكن لتستطيع إقناع العالم العربى دون شريكٍ كمصر.

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته خلال حفلة التوقيع: «لى تجربة كبيرة كوزير مع تركيا وأمين عام كذلك».

وقال السفير عبدالرحمن صلاح، سفير مصر الأسبق لدى تركيا خلال الندوة: «ما كتبته هو ما رأيته بعينى أكثر مما يحمل تحليلًا لتلك الأحداث. وتابع: «التوجه الاستراتيجى المصرى يعتمد على سياسة الباب المفتوح دائما حتى تعود تركيا لرشدها».