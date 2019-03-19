شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، بدءًا من الثلاثاء حتى 28 مارس الجاري في 11 محافظة، بهدف تجريع 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار «المبندازول 500 مليجرام».

وأوضحت الوزارة أن محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وأوضحت أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أي آثار جانبية.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الإصابة بالطفيليات المعوية، خاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشاراً بين الأطفال من عمر 6 حتى 12 سنة، حيث إن الاطفال في السن المدرسية هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان، لافتاً إلى أن الإصابة بديدان «الإسكارس» تأتى نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالباً ما تحدث منها عدوى ذاتية ما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، مشيراً إلى أن «الإسكارس» ينتقل عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

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وأوضح «عيد» أن الإصابة بهذه الديدان تؤدى إلى آلام بالبطن مع قىء وإسهال، بالاضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.

وعن طرق الوقاية، قال«عيد» إن الاهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده، من أهم طرق الوقاية، مشددا على ضرورة غسل الخضروات جيداً قبل تناولها والاحتفاظ بالأطعمة بعيداً عن الذباب.

إلى ذلك أعلنت وزيرة الصحة الانتهاء من فحص ٥ ملايين طالب منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة يوم 16 فبراير الماضى، والمرحلة الثانية في السادس من الشهر الجارى.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان أنه تم فحص حوالى ٨٨٥ ألفا و١٥٤ طالبا منذ إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في ١١ محافظة، هي: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفرالشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص ٤ ملايين و١٢٢ ألفا و٤٢٨ طالبا في ١١ محافظة، هي: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكدت أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، تنتهى بنهاية إبريل المقبل، مضيفاً أن كل الطلاب الذين يتم اكتشاف إصابتهم بأى من الأمراض التي تضمها «المبادرة الرئاسية» يتلقون العلاج اللازم بـ«عيادات التأمين الصحى» بالمجان. من جهة أخرى، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال استقبال حملة «100 مليون صحة» بمقر المجلس، لإجراء التحاليل والفحوصات لجميع الباحثين والعاملين به، إن المبادرة تعد تجسيدًا حقيقيًا للحق في الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة للمواطنين كافة.