شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق مطار برج العرب استعدادًا لبطولة «الأمم الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة البدء في أعمال التطوير الخاصة بالطريق الرئيسى المؤدى إلى مطار برج العرب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمتابعة استعدادات استضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

وأوضح "الحشاش" بحسب بيان، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد احتياجات تطوير الطريق؛ حيث تم الاتفاق على إعادة تأهيل الصينية المؤدية إلى البوابة الخارجية للمطار، وإنشاء وحدة مرور متنقلة خارج المطار، وإعادة تأهيل ورصف الطريق المؤدى إلى المطار بداية من صينية الهوارية حتى البوابة الرئيسية للمدخل، وإنشاء نيوجيرسى على جانبى الطريق، بالإضافة إلى تغيير الأعمدة الموجودة على طول الطريق بجانب إعادة تأهيل المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى، ورفع كافة الإشغالات الموجودة على جانبى الطريق وخاصة عند صينية الهوارية.

حضر الاجتماع المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، والمهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حى العامرية ثان، واللواء محمد كمال، مدير مطار برج العرب، وأسامة العباسى، نائب مدير مطار برج العرب، والدكتور عبدالسلام عيد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.