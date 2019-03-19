شكرا لقرائتكم خبر عن قنصوة: تدابير لسلامة تداول الشكاوى.. وإلغاء التعامل ورقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن تطوير ورفع كفاءة المنظومة الإدارية أساس تقديم خدمات متطورة للمواطنين.

وأضاف: «المواطن الأساس، والاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين الأمل والأمن والضمان الذي نقاوم به التحديات، والمحافظة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج إعداد قيادات الصف الثانى والثالث من الشباب، لتأهيل القيادات الأكفأ لتولى المناصب، ما يساهم في النهوض بالخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في كافة المجالات».

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وأشار «قنصوة» إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء أُنشئت في المقام الأول؛ لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تفعيلها بمحافظة الإسكندرية؛ لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ولسرعة الربط الكامل مع المنظومة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى، وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وإلغاء التعامل ورقيًا، وأكد على ضرورة العمل كفريق واحد «فجميعنا نمثل المجتمع السكندرى في الجهات التي نعمل بها»، مشددا على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في حق المواطن، خاصة أن «هدفنا الأساسى هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناة عن المواطنين».

من جانبه قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن محافظة الإسكندرية حققت نسبة إنجاز 94% من الشكاوى المسجلة على المنظومة، وهى نسبة مرتفعة جدا تدل على التفاعل الإيجابى مع المواطنين، مثنياً على المجهودات التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تلقى شكاوى المواطنين والاستجابة وحلها في أسرع وقت ممكن والتحرك على أرض الواقع، ما يدل على وجود فريق عمل محترم وقيادة تعى مسؤوليتها.

وأكد ما تم بالمنظومة في الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المختلفة، مطالبا الجميع بالاستمرار في حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأى مشكلة خاصة التي تمثل خطرا على أرواحهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها محافظة الإسكندرية لمتابعة استكمال عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، ومتابعة تفعيلها في كافة الإدارات والمديريات التابعة للمحافظة، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد أحمد فاضل مدير متابعة المنظومة، والمهندس عادل جابر مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا المالكى مدير بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، ومسؤولى بوابة الشكاوى بالجهات الفرعية بالأحياء والمديريات على مستوى محافظة الإسكندرية.