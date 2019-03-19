شكرا لقرائتكم خبر عن «قصر الصفا».. بناه زيزينيا واشتراه الأمير محمد علي.. وغير اسمه تيمنًا بمناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تنل منطقة زيزينيا شهرتها في الإسكندرية من فراغ، فالحى الراقى كان مركزا ومقصدا للصفوة وتنافسوا في تأسيس قصورهم وسراياهم فيه، خاصة في زمن الأسرة العلوية، ويعد قصر الصفا أبرزها وهو أحد القصور الرئاسية بمدينة الإسكندرية ومعد لاستقبال ضيوف الرئاسة وكبار الوزراء ورجال الدولة أثناء وجودهم في الإسكندرية.

يقول أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الآثار الأسبق: «شيد القصر الكونت اليونانى إستيفان زيزينيا بمنطقة رمل الإسكندرية في نهاية القرن 19 وسميت منطقة زيزينيا باسمه، وكان يعمل بتجارة القطن بجانب كونه قنصل بلجيكا بمصر، وبعد ذلك تحول القصر إلى فندق جلوريا أوتيل.

وعندما اشتراه الأمير محمد على، أعاد بناءه عام 1927 وأطلق عليه اسم قصر الصفا، وهو الاسم الحالى له، ثم دخل لاحقاً ضمن القصور الرئاسية.

ويوضح الاثرى أحمد عبدالفتاح، أن الأمير محمد على باشا توفيق هو ثانى أبناء الخديو محمد توفيق والشقيق الذكر الوحيد للخديو عباس حلمى الثانى، وكان وصيا على العرش ما بين وفاة الملك فؤاد الأول وجلوس ابن عمه الملك فاروق على عرش مصر لحين إكماله السن القانونية بتاريخ 28 إبريل 1936، ثم أصبح وليا للعهد إلى أن أنجب فاروق ابنه الأمير أحمد فؤاد الثانى.

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وهو أول من سعى لتأسيس القصور الضخمة بالإسكندرية، ما ألهم النبيلة فاطمة حيدر ببناء قصرها «متحف المجوهرات» في هذه المنطقة، وكان الأمير محمد على يهتم بالفن الإسلامى لذلك كتب على القصر من الخارج آيات من القرآن الكريم؛ ومنها ما كُتب على مدخل القصر «فادخلوها بسلام آمنين».

وقد رأى «محمد على» أن يختار لقصره اسم (الصفا) تيمنا بجبل (الصفا) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم بوصفه منسكا من مناسك الحج.

ويضيف عبدالفتاح، أن القصر لم يشيد مرة واحدة على هيئته الحالية وكان الامير محمد على، يطلب من المهندسين إضافة أجنحة جديدة لقصره أو إدخال تعديلات مناسبة على البناء حتى صار بصورته الحالية وأصبح أحد معالم المدينة.

ويضيف إسلام عاصم، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر: أهم ما يلفت النظر في قصر الصفا النقوش العربية الجميلة التي تزينها الآيات القرآنية الكريمة المكتوبة بخط أمهر الخطاطين- فآية الكرسى على مدخل القصر من الجهة البحرية وأسماء الله الحسنى مموهة بالذهب الخالص في قاعة الطعام، أما المدخل الرئيسى للقصر فقد نقشت فوقه «فادخولها بسلام آمنين».

وتضم حديقة القصر طائفة من النباتات النادرة وكان يعتنى بها «محمد على» عناية فائقة، كما يضم القصر ثروة فنية متمثلة في أجمل لوحات التصوير في العالم علقت لتزين حوائطه الداخلية.