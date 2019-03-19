شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر فرغلي: خلافات الإخوان في تركيا وصلت إلى أقسام الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن الصراع بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين تأويهم تركيا، وصل إلى أقسام الشرطة.

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وأضاف «فرغلي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن «عناصر الإخوان في تركيا تتهم بعض بجرائم أخلاقية مشينة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخص استغلالي، وقد يبيعهم في أي لحظة».

وتابع فرغلي: «مصر جابت جون في تركيا بقيادة أردوغان في ملف الغاز بشرق المتوسط، حيث تحولت مصر إلى مركز عالمي للغاز المسال»، مؤكدا أن أردوغان شارك في الحرب ضد سوريا ودمرها من أجل السيطرة على الغاز عالميًا، دون جدوى.

وأردف: «لا يوجد أي تنظيم إرهابي يستطيع هزيمة مصر، وأردوغان سيخسر بدعمه للجامعة الإرهابية».