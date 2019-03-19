​برلماني: مبادرة السيسي لعلاج الجاليات والأفارقة من فيروس سي "غير مسبوقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ثمن النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق علاج مرضى فيروس "سي" لنحو مليون أفريقي وضيوف مصر من الجاليات العربية، قائلاً: "قرار غير مسبوق وله صدى واسع للغاية وقوبل بتقدير كبير في العالم أجمع".

وأضاف الشرباصي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن "مبادرة الرئيس تشير للدور الكبير الذي تلعبه مصر في رعاية الأشقاء العرب، عبر تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم".

وأشار إلى أن "العديد من السفارات العربية في مصر قد تقدمت بالشكر للرئيس السيسي بخصوص هذا المبادرة التي تليق بمقام مصر ودورها وريادته والتصدي لهذا المرض الخطير، والرغبة في القضاء عليه نهائيا".

كان الرئيس السيسي، وجه وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة لإطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.