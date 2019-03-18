شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة الدولية بالمنيا تفتح أبوابها بالمجان للمواطنين احتفالا بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الاثنين، فتح باب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل، بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 100.

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كان المحافظ أعلن عن إطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة والافتتاحات خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجاري رقم 100.

ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد، ففي صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الإنجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.

وكانت الثورة أشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه.