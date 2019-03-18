شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يصدر لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وينشر «المصري اليوم»، تفاصيل لائحة الجزاءات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم بعد مراجعة مجلس الدولة، كالآتي:

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