شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يصدر لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وينشر «المصري اليوم»، تفاصيل لائحة الجزاءات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم بعد مراجعة مجلس الدولة، كالآتي:
__قرار رقم 16 بإصدار لائحة الجزاءات by Bassam Mharan on Scribd
كانت هذه تفاصيل خبر «الأعلى للإعلام» يصدر لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.