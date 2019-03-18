شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لـ104 مديرين و مدرسين ضمن «المعلمون أولًا» بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، ورشة عمل للمرحلة الرابعة، الدورة السابعة، لبرنامج «المعلمون أولا» لـ104 مديرين ومعلمين، منهم 26 مديرًا و78 معلماً بـ 26 مدرسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضورالدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور وائل أغا، مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومدراء المدارس، والمعلمين.

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وكرمت وكيل الوزارة مدراء المدارس والمعلمين ومنحتهم شهادات تقدير، كما أثنت على فريق العمل التنمية المهنية المستمرة بالبرنامج في كفر الشيخ، للجهد المبذول في ورشة العمل.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعلم المصري هو عصب العملية التعليمية، فهو منارة العلم في كل البلاد العربية والأفريقية على مر التاريخ، ومازال يحمل شعلة العلم فهو الركيزة الأساسية في تقدم أي بلد، لذا تعطي الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم بداية من المعلم فهو عماد العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذا المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من بين المشرعات القومية، وتحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف إلى تغيير سلوكيات وتنمية مهنية للمعلمين، ونقل الخبرة وإعداد سفراء من المتدربين لنقل الخبرة إلى زملائهم بالمدارس من خلال تغيير الواقع التعليمى إلى الأفضل، مؤكدة على دعوة الرئيس أن يكون عالم المعرفة هو سبيل تقدم مصر.

وذكرت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، متحمسان لإنجاح النظام الجديد، مُعددة مزايا النظام الجديد الذي يتيح فرصة للبحث بعيداً عن الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن كل معلم سيكون لديه 18 نموذجا من دليل المعلم، وأن التابلت لا يحمل منهجا لكن معلومات إثرائية فقط، إضافة إلى التنمية المهنية المستمرة للمعلمين.