شكرا لقرائتكم خبر عن إنجيل وعملات تاريخية في حجر أساس كنيسة أرثوذكسية جديدة بكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الأنبا مينا أسقف إيبارشية ميسساجا وفانكوفر وغرب كندا، الاثنين، حجر أساس كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين بمدينة سانت كاثرين التابعة للإيبارشية.

وكان نيافته صلى القداس الإلهي بالمبنى الحالي للكنيسة وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وعقب انتهائه وضع نيافته حجر الأساس، كما وضع به صندوق يحوي الكتاب المقدس، وصليب، وعملات معدنية كندية، وبعض نسخ من الصحف الكندية الصادرة، الاثنين، إلى جانب قائمة بأسماء أبناء الكنيسة من الحاضرين وأيضًا أعضاء الكنيسة، بينما دون على الصندوق من الخارج اسم الكنيسة والبلد واسم الأب الأسقف والتاريخ.

وشارك في وضع حجر الأساس عمدة مدينة سانت كاثرين والتر سينذديك ومارتي جريلينكس مدير المشروع وفيل شيديل المقاول العام للمشروع.