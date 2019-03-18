شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنيوزيلندا: الشرطة لا تحمل سلاحًا ما أخر تعاملها مع الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير طارق الوسيمي، سفير مصر بنيوزيلندا، إن الشرطة في نيوزيلندا لا تحمل سلاحًا، الأمر الذي آخّر تعاملها مع إرهابي مجزرة نيوزليندا، وأن الشرطة انتظرت مجيء القوات الخاصة للتعامل مع الإرهابي.

وأضاف سفير مصر بنيوزيلندا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الاثنين: «الشرطة قالت لقياداتها لو دخلنا المسجد هنتقل، ابعتلونا قوات خاصة للتعامل مع الإرهاب، والشعب النيوزليندي مسالم وما يعرفش حاجة اسمها إرهاب».

وأوضح أن مرتكب المجزرة منضم لمجموعة متطرفة، تتكون من بعض الأفراد في نيوزيلندا وأستراليا، لديهم أفكار متطرفة ضد أي مهاجر.