شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنيوزيلندا: الشرطة لا تحمل سلاحًا ما أخر تعاملها مع الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير طارق الوسيمي، سفير مصر بنيوزيلندا، إن الشرطة في نيوزيلندا لا تحمل سلاحًا، الأمر الذي آخّر تعاملها مع إرهابي مجزرة نيوزليندا، وأن الشرطة انتظرت مجيء القوات الخاصة للتعامل مع الإرهابي.
وأضاف سفير مصر بنيوزيلندا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الاثنين: «الشرطة قالت لقياداتها لو دخلنا المسجد هنتقل، ابعتلونا قوات خاصة للتعامل مع الإرهاب، والشعب النيوزليندي مسالم وما يعرفش حاجة اسمها إرهاب».
وأوضح أن مرتكب المجزرة منضم لمجموعة متطرفة، تتكون من بعض الأفراد في نيوزيلندا وأستراليا، لديهم أفكار متطرفة ضد أي مهاجر.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بنيوزيلندا: الشرطة لا تحمل سلاحًا ما أخر تعاملها مع الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.