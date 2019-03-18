شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجاج: يجب الاهتمام بسياحة المؤتمرات على غرار دبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن القارة الأفريقية والمنطقة العربية تابعتا ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان باهتمام، مشيرا إلى أن الملتقى كانت تُبث وقائعه على الشاشات في القارة الأفريقية.
وأضاف "حجاج" في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الملتقى سيساهم في حدوث طفرة سياحية في أسوان، ومصر كلها»، مشيرًا إلى أن «الدولة عليها الاستفادة من السياحة الأفريقية، والعمل على زيادتها».
وتابع أن «وجود السياح الأفارقة في القاهرة، سيثري الاقتصاد المصري.. ويجب الاهتمام بسياحة المؤتمرات، لأنها صناعة دولية مهولة، تستفيد منها الكثير من الدول مثل دبي».
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