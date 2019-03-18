شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ختام أولمبياد شباب جامعات أفريقيا بحضور وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الاثنين، وهو الحفل الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

وبحسب بيان، تقام الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

واستمرت منافسات الأولمبياد، التي تضمنت ألعاب: كرة القدم، وكرة السلة، بنين وبنات، وألعاب القوى، خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

ويأتي الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا.

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كانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين، وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أن «تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في مصر حدثٌ تاريخي، يأتي في إطار التأكيد على عُمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات، والحضارات، والأديان المختلفة».

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية جاء ليتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وحرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن شباب القارة الأفريقية مبدعون في جميع المجالات، وتمكينهم أمر ضروري، وتنتهجه العديد من الحكومات، وفي مقدمتها الحكومة المصرية.

ووجه وزير الرياضة الشكر للأزهر الشريف على الجهد الكبير المبذول في تنظيم الأولمبياد، مؤكدا أن ما شهدناه في الفعاليات من مواهب رياضية واعدة يؤكد أن القارة الأفريقية ذاخرة بالمواهب التي يجب دعمها ورعايتها.

وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،والدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، وذلك في الفترة من 14 حتى 18 مارس الحالي، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح الأخوة بين أبناء القارة السمراء.

وتحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.