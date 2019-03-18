سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السفير الكندي جيس ديتون، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بديوان الوزارة، ومصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، مدرسة عبده مبروك الابتدائية بإدارة المنتزه لمتابعة مشروع «التغذية المدرسية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم».

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وقال «العجمي»، في بيان، إن المشروع يعمل على دعم البرنامج القومي للتغذية المدرسية وتوفير نحو (550) دولاب لتخزينها في (119) مدرسة وصيانة (9) مدارس من المدارس المستهدفة في المشروع لخلق بيئة تعليمية جيدة، كما يعمل المشروع على تنمية قدرات (600) معلم من التعليم الأساسي بهدف دمج الأطفال السوريين داخل المجتمعات المضيفة.

وكان في استقبال الوفد سامي فضل، مدير عام الإدارة، والسيد عبدالعاطي وكيل الإدارة، بحضور الدكتور محمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام، وصباح سمري مدير إدارة التعليم الابتدائي، وناصف ماهر مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ونجلاء سليم مدير إدارة الجودة ولفيف من القيادات التربوية.

وبدأت مراسم الزيارة بالسلام الوطني ثم متابعة توزيع الوجبة المدرسية داخل الفصول ولقاء الأطفال والمعلمين، وتفقد أعمال الصيانة بالمدرسة، كما تم عقد جلسة مع مدربي المشروع، وحضور عرض مسرحي باستخدام العرائس عن التنمر بمشاركة (100) تلميذ من الصفوف الدراسية المختلفة، وأثنى السفير الكندى على الجهود المبذولة في شتى النواحي.

سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين في الإسكندرية

سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين في الإسكندرية

سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين في الإسكندرية

سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين في الإسكندرية

سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين في الإسكندرية

سفير كندا يتفقد مشروع التغذية المدرسية للاجئين السوريين في الإسكندرية