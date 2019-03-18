شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوي: أبحث عن فكرة لكتابة سيناريو يظهر جمال وقيمة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمود البزاوي، إن أسوان تحتاج المزيد من تسليط الضوء والاهتمام، وبها سحر عظيم جدًا، مشيرًا إلى أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من عقد ملتقى الشباب هناك سحر وضوء يعيد الاهتمام بتلك المدينة.

وأضاف «البزاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «أسوان والأقصر يحتاجان إلى حسن تسويق، وأسوان تحتاج إلى الكثير من الضوء لإظهار سحرها».

وتابع: «قمت بعمل مسلسل جراند أوتيل في أسوان، واستمتعت كثيرًا بها، وما فعله الرئيس السيسي يظهر جمال أسوان ويلقي عليها الضوء»، موضحًا أن «أهالي أسوان يتميزون بالطيبة، وهم أفضل الناس للكتابة عنها، وأبحث عن فكرة لكتابة سيناريو يظهر جمال وقيمة المدينة».