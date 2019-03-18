شكرا لقرائتكم خبر عن «الإقليمية للتنشيط السياحي» بأسيوط تنظم رحلات طلابية للدير المعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط، رحلة لطلاب جامعة أسيوط إلى دير مارمينا العجايبي الشهير بـ «الدير المعلق»، وذلك في إطار رؤية الهيئة التي تهدف إلى زيادة الوعي السياحي لدى جميع المواطنين والطلاب بالاماكن السياحية والتاريخية الهامة التي تزخر بها المحافظة وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في بيان، الاثنين، أهمية تنشيط السياحة الداخلية وتعريف أبناء المحافظة بقيمة وتاريخ بلدهم وترسيخ روح الإنتماء الوطني لديهم حتي يقوموا هم بدورهم في الترويج لما تزخر به مصر من تاريخ وحضارة عريقة وآثار جذبت العديد من علماء العالم إليها حتي أصبحت علم يُدرس في أشهر الجامعات بمختلف دول العالم ويعرف باسم «علم المصريات»، مشيرًا إلى تقديم دعمه الكامل للنهوض بهذه الصناعة الهامة ضمن خطة المحافظة لتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر.

وأشاد عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، بحسن استقبال الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة- ورئيس الدير المعلق بأبنوب والذي قدم للطلاب شرحاً تفصيلياً عن تاريخ الدير ونشأته، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين مسئولي الأديرة الأثرية والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في نشر الوعي السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية.