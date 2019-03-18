شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية على مستوى الجمهورية: ربيت ولادي بمعاش 88 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سعدية ثابت، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، إنها فوجئت بإصابة نجلها منذ 5 سنوات بفشل كلوي، مشيرة إلى أن الطبيب طالبه بزرع كلى، وأضافت: «وقتها انهرت، ولم أرض له أن يسير في الغسيل الكلوي».

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وأضافت «ثابت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «أخوه الصغير حلل لكي يعطيه كليته، ولم يحدث أي نصيب، وأنا عملت التحاليل وعندي 57 سنة، وحطيت أملي في ربنا، والتحاليل طلعت مطابقة، وزرع الكلية والحمد لله أصبحت صحته كويسة»، مضيفًا: «تبرعت لابني بكليتي منذ 5 سنوات وكان سني 57 سنة».

وأردفت أنها أصيب زوجها بمرض الصرع بعد أن أنجبت طفلها الثالث، وعانت معه طوال فترة العلاج التي استمرت 9 سنوات حتى توفي عام 1985، تاركًا لها 3 أبناء الأول في الصف الأول الابتدائي، والثاني 5 سنوات، والثالث 3 شهور، ومعاش لا يتجاوز 88 جنيهًا فقط، وتابعت: «أولادي كانت لديهم قناعة، ومكنوش يبصوا لأي حد، وعلّمت أولادي كلهم».

وتابعت: «كل أملي أني كنت أربي ولادي، وحصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويعمل حاليًا رئيس قسم التسويق بأحد الشركات، والابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون جميلة وتم تعينه من أوائل الخرجين، والابن الثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل أخصائي اجتماعي بإدارة تعليمية، وقد تزوجوا جميعًا وأنجبوا»، مؤكدة أنها لم تتوقع حصولها على لقب الأم المثالية، والابن الأكبر من قدم لها في المسابقة، و«فوجئت اليوم بحصولي على المركز الأول».