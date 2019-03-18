شكرا لقرائتكم خبر عن محلل اقتصادي: 5 أسباب وراء ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن الجنيه المصري استفاد خلال الشهرين الماضيين من توجه المستثمرين الأجانب في دول العالم إلى الاستثمار، مشيرًا إلى أن العملات المحلية في دول الاقتصاد الناشئ شهدت ارتفاعًا مقابل الدولار، مثل الأرجنتين وتركيا.

وأضاف «أبو باشا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN»، أن تحويلات المصريين في الخارج وتعافي قطاع السياحة وتصدير الغاز من العوامل المساعدة في ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك 5 مليارات دولار زيادة في التدفقات النقدية إلى جانب تعافي السياحة، متوقعا انخفاض معدل التضخم مستقبلًا، وبالتالي استمرار صعود الجنيه، وأن «سوق العملات مستقر، والمضاربة في الدولار انتهت».