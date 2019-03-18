شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ السلوم ينهي إجراءات سفر 987 راكبًا وعبور 191 شاحنة إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، أن حركة السفر بين مصر وليبيا من خلال منفذ السلوم تشهد استقرارًا، مشيرا إلى أن الحركة بين المنفذين المصري والليبي تتسم بالهدوء وتسير بنفس معدلاتها من العام الماضي.
وأوضح مدير الأمن، في بيان، الاثنين، أن إجمالي حركة السفر عبر منفذ السلوم شهدت إنهاء إجراءات سفر 987 راكبا، 323 منهم مصريون و664 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات سفر191 شاحنة إلى الجانب الليبي.
وأشار إلى أن حركة الوصول شهدت إنهاء إجراءات وصول 310 ركاب منهم 271 بشكل شرعي و39 منهم كانوا قد خرجوا من مصر بشكل غير شرعي، وأُنهيت إجراءات وصول 117 شاحنة من الجانب الليبي فارغة.
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