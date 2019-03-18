شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: جار وضع الخطط التنفيذية لعلاج مليون أفريقى من فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية بحملة 100 مليون صحة، تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس C، مؤكدة: "مفيش حاجة مستحيلة، وهنروحلهم فى الدول المتواجدين فيها".

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه جار وضع الخطط التنفيذية لعلاج مليون إفريقى من فيروس C.

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وأشارت إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فى الـ27 محافظة وصل الى أكثر من 42 مليون مواطنًا.

وواصلت: "كل طاقات وزارة الصحة مسخرة لهذه المبادرة التى حققت نجاحًا كبيرًا لأنها تقدم خدمة مجانية وعلى أعلى مستوى لجميع المواطنين، واشتغلنا على أساس علمى، وقمنا بجمع كل البيانات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين فى جميع المحافظات".