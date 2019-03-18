شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يطلب من اتحاد الصناعات دراسة مشروع إقامة مزارع سمكية فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف د.شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، أن رئيس جمهورية زامبيا إدجار شجوا لونجو أكد مجهودات الدولة المصرية فى تنمية المشروعات الاقتصادية، خاصة الزراعية والسمكية.

وطلب رئيس زامبيا من الوفد المصرى، خلال زيارته، دراسة مشروع إقامة المزارع السمكية فى زامبيا نظرا لما تمتلكه مصر من خبرة وإمكانيات بحثية وقدرات فى إقامة هذه المزارع .

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وأشار مجدى الوليلى، عضو وفد اتحاد الصناعات الذى يزور زامبيا حاليا، أنه سيتم إرسال وفد إلى زامبيا قريبا لدراسة المشروع، بالتنسيق مع الجنرال توبولى لوبيا، سفير زامبيا فى مصر، والذى حضر خصيصا من القاهرة مع الوفد إلى لوساكا ليكون مرافقا للوفد أثناء زيارته لزامبيا.

يذكر أن اتحاد الصناعات قرر تنظيم بعثات لعدد 6 – 8 دول أفريقية خلال عام 2019 الحالى، وبدأت بدولتى زامبيا وجنوب أفريقيا لتوفير أسواق تصديرية للسلع المصرية، وتوسيع الاستثمارات، بعد النجاح الذى حققته زيارات رواندا وتنزانيا ورواندا وأوغندا لعام الماضى.

وبالنسبة لزيارة الوفد الحالى إلى جنوب أفريقيا وزامبيا أوضح الجبلى أن الشركات المشاركة تعمل بعدد من القطاعات الصناعية، منها الغذائية، والمعدنية، ومواد البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماوية، والطباعة والتغليف.