الأم المثالية في 2019.. "سعدية" عاشت دور الأب 34 عامًا وتبرعت بكليتها لابنها​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

​

حصلت سعدية ثابت فليت حنا الله، 63 عامًا، من محافظة المنيا، الحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وهى أم لثلاثة أبناء، الأول حاصل على بكالوريوس تجارة، والثانى بكالوريوس فنون جميلة، والثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية، اسمى معاني التضحيات، والبذل والعطاء في سبيل أبناءها.

لم تتردد الأم في بيع كل ما تملك، للإنفاق على علاج نجلها الأكبر، بعد إصابته بفشل كلوي، سواء بإجراء غسيل كلوي أو زرع كلى، ولم يتوقف عطاء الأم عند هذا القدر، فخاطرت بحياتها، وقررت التبرع بكليتها لابنها، وهي في سن الـ 57 عامًا، دون أن تهتم بخطورة الأمر على صحتها.

تزوجت سعدية من موظف حكومي ورزقت بثلاثة أطفال وأصيب زوجها بمرض الصرع عانت معه الأم طوال فترة العلاج التي استمرت 9 سنوات حتى توفى عام 1985 تاركًا لها 3 أبناء الأول في الصف الأول الابتدائي والثاني 5 سنوات والثالث 3 شهور ومعاش زهيد 55 جنيه فقط .

Advertisements

أصبحت الأم هي المسئولة عن أبنائها ورعايتهم حيث لم تجد السند من أهل زوجها حتى أنهم رفعوا عليها قضيه لأخذ وصاية الأولاد منها وبفضل الله لم يحدث ذلك وأصبحت الوصايا للأم.

على الرغم من عدم استكمال الأم لتعليمها حيث أخرجها والدها من التعليم وهى في ثالثة ابتدائي وذلك لرعاية أشقائها، إلا أنها أصرت على تعليم أبنائها وحصولهم على الشهادات الجامعية وبعد معاناة وتعب حصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويعمل حالياً رئيسًا لقسم التسويق بإحدى الشركات، والابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون جميلة، وتم تعينه من أوائل الخرجين، والابن الثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل أخصائي اجتماعي بإدارة تعليمية واستمرت حتى زوجتهم جميعًا.