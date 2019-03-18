عميدة بالجامعة البريطانية: ندوة الحزام والطريق هدفها النهوض باقتصاد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة ودودة بدران، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر، إن ندوة الحزام والطريق، حريصة على التعاون مع الدول المعنية بالنهوض بالاقتصاد المصري خاصة مع الصين.

وانطلقت اليوم، ندوة الجامعة البريطانية بالقاهرة، تحت عنوان "مبادرة الحزام والطريق وانعكاساتها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين".

ونوهت بدران خلال كلمتها في ندوة الحزام والطريق وانعكساتها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، أن قسم العلوم السياسية من أفضل الأقسام بالجامعة، وتعمل الجامعة بصفة مستمرة على تنظيم الأنشطة الطلابية لكافة الطلاب بها.

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وأوضحت أن قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة بدأ في دراسة بعض المواد الدراسية الأخرى العام الماضي، وتم تخريج اول دفعة عام 2009 وحصل خريجوها ويعلمون في وزارات الخارجية والتخطيط والصحافة والعلاقات العامة وغيرها من الوزارات السيادية الأخرى، وخريج الجامعة يحصل على درجستين علميتين من المجلس الأعلى للجامعات وجامعات لندن، كما أن الجامعة تتيح لطلابها الفرصة لدراسة موادها خلال الفترة الصيفية.

ونوهت إلى الأنشطة التي تم ننفيذها في الجامعة وعقد لقاء موسع مع مؤسسات مدنية، بجانب لقاء رجال إدارات الإعلام كما تنفيذ دورة مع السياسة الأمريكية الخارجية، وندوة اليوم لتعكس نموذج حرص الكلية على تخريج العديد من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكدت عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر، حرص الجامعة على البعد الدولي مع الأساتذة لفهم العديد من القضايا الدولية الجارية.

حضر الندوة كل من: الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة ودودة بدران عميد كليه إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر، ومحمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس امناء الجامعة البريطانية في مصر، والسفير الدكتور محمود كارم مستشار العلاقات الخارجية ورئيس مصر والشرق الأوسط، والسفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، ونائب سفير الصين بالقاهرة.