رئيس جامعة الأزهر: نشكر الرئيس لرعايته أولمبياد شباب جامعات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن استضافة الجامعة للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية والذي ضم طلابًا من 27 جامعة من جامعات أفريقيا، تشكل رسالة للعالم بأن مصر واحة الأمن والأمان، والسلم والسلام.

وتوجه رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، مساء الاثنين، الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته هذا العرس الرياضي، ولفضيلة الإمام الأكبر علي دعمه المتواصل لإقامة البطولة، ولجهاز الرياضة على استضافته لمنافسات الأولمبياد.

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وقال: "نحن معكم من أجل مصر، يد تبني وتعمر، ويد تحمي وتحرس".

وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

ويأتي تنظيم هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا، حيث دشنت جامعة الأزهر، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، كما تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.