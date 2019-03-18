"أبوالغيط" عن حسنين هيكل: لديه أيادي بيضاء.. لكنه أحيانًا فقد الرؤية في تقديره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:​

تصوير- محمود بكار:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل كانت لديه أيادي بيضاء وعلم أجيال كبيرة الثقافة والسياسة.

وأضاف أبو الغيط، ردًا على سؤال أحد المشاركين بحفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكراته "شاهد على الحرب والسلام" الذي أقامته دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن "هيكل علم أجيال منا الثقافة لكنه أحيانا كان يفقد الرؤية في تحليله".

وواصل: "كان مفكرا جيدا للغاية لكن أحيانا تقديراته كانت تستهدف تأييد وجهة نظره وهذا قاد لصدامه الشهير مع أنور السادات".

واشار إلى أن "هيكل كان مثل السوريين ضد وقف إطلاق النار في حرب 1973 في الوقت الذي قرر فيه السادات وقف إطلاق النار نظرا لظروف الحرب وأصابت رؤية السادات في ذلك الوقت".

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ويتطرق أبو الغيط من خلال المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التي أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقت المضطرب في تاريخ الشرق الأوسط أحمد أبو الغيط هو الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ أن تم انتخابه عام 2016.

وشغل أبو الغيط سابقًا منصب سفير مصر لدى إيطاليا وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. تم تعيينه وزيراً للخارجية المصرية عام 2004، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011.

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