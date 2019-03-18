نائبا رئيس "المقاولون العرب" يتفقدان أعمال تطوير استاد القاهرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد المهندسان إمام عفيفي وحسام الدين إمام، نائبا رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مساء الاثنين، أعمال تطوير ستاد القاهرة الدولي لرفع كفاءته استعداداً لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يونيو المقبل.

واستمعا إلى شرح من المهندس سيد شندي رئيس قطاع القاهرة الكبرى حول الأعمال الجاري تنفيذها لتخرج بالشكل الأمثل وليكون استاد القاهرة في أجمل صورة له خلال البطولة.

وتابع نائبا رئيس المقاولون العرب: "سير خطة التنفيذ وتوقيتاتها، حيث تقوم الشركة بأعمال تجهيز الاستاد وفق أحدث النظم العالمية، بالعمل المتواصل على مدار الساعة".