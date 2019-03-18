"الأعلى للإعلام" يصدر لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وينشر "الخليج 365"، تفاصيل لائحة الجزاءات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم بعد مراجعة مجلس الدولة، كالآتي: