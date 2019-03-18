أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تطالب بسرعة إجراء التغييرات الصحفية داخل المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تطالب بسرعة إجراء التغييرات الصحفية داخل المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين بسرعة إجراء التغييرات الصحفية داخل المؤسسات القومية في ظل وجود حالة من الغضب الشديد والاستياء بين عدد كبير من الزملاء تجاه بعض رؤساء تحرير الإصدارات اليومية بسبب ضعفهم مما تسبب في انهيار هذه الصحف وتحقيق خسائر فادحة بالملايين وتراجع كبير في التوزيع بأرقام مخيفه مما أثقل على المؤسسات بمزيد من المديونيات وتسببوا في وضع رؤساء مجالس الإدارات في حرج أمام الجهات المعنية واضاعوا كل جهودهم المخلصة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إن الإسراع بالتغييرات ينتشل الصحف من الحالة المتردية وينعش سوق الصحف ويعطي دفعة قوية للزملاء للتألق مرة أخرى ويمنحهم أمل جديد في الحياة الصحفية بعد أن عانوا ومازالوا من رؤساء تحرير يعملون وفقا للاهواء والمصالح الشخصية ، أضاف طوالة إن ما نطالب بة من تصحيح الأوضاع الخاطئة لا يمنع إن هناك رؤساء تحرير حققوا نجاحات وانفرادات بالإضافة إلى لم شمل الأسرة الصحفية داخل اصداراتهم الصحفية، أشار رئيس الجبهة إلى انة حان الوقت ان نختار رؤساء التحرير بدقة وعناية من المتخصصين بعيدا عن المجاملات الصارخة التي يدفع ثمنها الصحفيين.

أوضح طوالة إن الدولة المصرية مقبلة على استحقاق مهم "التعديلات الدستورية" بما يحققه من استقرار أكبر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو مايتطلب تعيين رؤساء تحرير جدد على قدر من المسئولية ولديهم القدرة على مخاطبة الرأي العام، أشار إلى ان الأسرة الصحفية تفاءلت خيرا بنجاح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيبا للصحفيين ونطالبة بسرعة التدخل لإنقاذ الصحف القومية خاصه ان ذلك ضمن برنامجه الانتخابى ونأمل في تعيين نماذج مضيئة على غرار الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق فهو النموذج الأمثل في المؤسسات الصحفية.

أكد طوالة إن الجبهة من منطلق واجبها الوطني تجهز حاليا قائمة بنجاحات واخفاقات رؤساء التحرير مع عمل تقرير شامل عما حدث داخل الصحف منذ أن تولوا العمل وحتى الأن لتقديمة إلى الجهات المعنية مساهمة من الجبهة في كشف وتوضيح كل الحقائق بموضوعية وحيادية دون مجاملة